Ximen Mining stellt Bohrupdate für Goldprojekt Amelia in Camp McKinney (British Columbia) bereit

Vancouver (British Columbia), 28. September 2023 / IRW-Press / Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) gibt bekannt, dass das Bohrprogramm beim Projekt Amelia in Camp McKinney bei Rock Creek im Süden von British Columbia im Gange ist.

Aktive Bohrungen im Konzessionsgebiet Amelia im September 2023

„Die Goldmine Amelia in Camp McKinney in British Columbia ist von historischer Bedeutung, da sie eine der ersten Goldminen in der Region war, die Dividenden ausschüttete. Heute besitzt Ximen Mining Corp. 100 % des Lagers, was uns die einzigartige Möglichkeit bietet, das aktuelle hochgradige Golderzgangsystem zu erweitern. Diese Erweiterung war zuvor aufgrund von Eigentumsbeschränkungen behindert worden, die nun unter der Eigentümerschaft von Ximen behoben wurden“, sagte Anderson, CEO von Ximen Mining Corp.

Ansicht des 3D-Modells der Mine Cariboo (Blickrichtung Norden) mit den Erzgangblöcken und aktuellen Bohrlöchern

Die Bohrungen im Konzessionsgebiet Amelia sind nun im Gange, um nach Erweiterungen der historischen Goldmine Cariboo-Amelia in Camp McKinney in der Greenwood Mining Division in British Columbia zu suchen. Die Mine Cariboo-Amelia produzierte in ihrer 68-jährigen Geschichte 81.602 oz Gold und 32.439 oz Silber aus 112.254 verarbeiteten Tonnen (Aufzeichnungen von BC Minfile). Die Mine ist Teil eines 4 km umfassenden Systems an Gold-Quarz-Erzgängen und historischen Grubenbauen.

Foto der Kernkiste mit dem Abschnitt des mineralisierten Quarzerzgangs in Bohrloch AM23-01

Die aktuellen Bohrungen peilen den primären Erzgang Cariboo oder McKinney unterhalb des östlichen Endes der historischen Mine an. Bis dato wurden zwei Bohrlöcher (insgesamt 533 m) gebohrt, ein drittes Bohrloch wird zurzeit gebohrt. Der angepeilte Erzgang wurde in Bohrloch AM23-01 etwa 30 m unterhalb der Mine durchschnitten und bestand aus 0,61 m an gebändertem Quarz, der Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit enthält – eine Sulfidmineralparagenese, die für den abgebauten Erzgang charakteristisch ist. Die Bohrergebnisse beweisen, dass sich der Erzgang unterhalb der Mine erstreckt. Die Kernproben wurden entnommen und werden zu gegebener Zeit zur Analyse eingereicht werden.