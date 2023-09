Allem Anschein nach wurde das Kurspotenzial in den letzten Monaten ausgeschöpft, als Belastungsfaktor könnte sich nämlich ein Doppelhoch im Bereich von 72,20 US-Dollar herausstellen und die Aktie in eine gesunde Konsolidierung schicken. Auffangpunkte findet Micron Technology bei 59,99 und darunter um 56,54 US-Dollar vor. Nach Abschluss dieser Konsolidierung könnte anschließend wieder eine Aufwärtsbewegung erfolgen. Mittelfristige Kaufsignale können jedoch erst wieder oberhalb von 72,20 US-Dollar abgeleitet werden und würden dem Papier Aufwärtspotenzial an rund 80,00 US-Dollar verschaffen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: