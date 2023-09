NRW-Minister Karl-Josef Laumann ehrt Unternehmer, die ein Herz für Mitarbeiter mit privater Pflegeaufgabe haben (FOTO)

Berlin (ots) - Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), hat in Düsseldorf Unternehmer für ihr

soziales Engagement geehrt. Gemeinsam mit Verbandsvertretern der Pflegekassen in

NRW würdigte er Arbeitgeber, die am Landesprogramm "Vereinbarkeit Beruf &

Pflege" teilnehmen - darunter kleine und mittlere Unternehmen,

Handwerksbetriebe, Behörden und Einrichtungen aus ganz NRW. Allen gemeinsam ist,

dass sie sich für die Vereinbarkeit von Beruf und privater Sorge- und

Pflegeverantwortung ihrer Mitarbeitenden einsetzen.



Bereits mehr als 200 Unternehmen, Behörden und Organisationen haben die "Charta

für Vereinbarkeit von Beruf & Pflege" unterschrieben, die sie als

pflegefreundliche Arbeitgeber auszeichnet. Ihr freiwilliges Engagement für

pflegende Kolleginnen und Kollegen hat eine Vorbildfunktion und ist ein klares

Zeichen in die Wirtschaft: Fachkräfte zu sichern gelingt durch

lebensphasenorientierte Personalpolitik.