Richtfest am Rechenzentrum / Datacenter im Osten Hamburgs ist im Frühjahr 2024 bezugsfertig (FOTO)

Sperrfrist: 28.09.2023 15:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Hamburg (ots) - Am Stadtrand von Hamburg-Rahlstedt entsteht gerade auf der

Fläche eines halben Fußballfelds ein Rechenzentrum. Es soll Platz für mehr als

700 Serverschränke bieten, die von Unternehmen gemietet werden können. Die

Kunden kommen aus der Gesundheitswirtschaft, der öffentlichen Verwaltung oder

sind Betreiber von KRITIS-Infrastrukturen. Ihre Daten sollen sicher und immer

verfügbar sein. Auch die Nachhaltigkeit steht bei Bau und Betrieb des

Rechenzentrums im Fokus.





Im Gewerbegebiet Victoria Park Hamburg am östlichen Stadtrand Hamburgs lässt dieFirma Green Datahub Holding (GHD) ein neues Rechenzentrum bauen. DerMutterkonzern der GDH, Deutsche Beteiligungs AG, ist Inhaber desIT-Dienstleisters akquinet GmbH, die in Hamburg und Norddeutschland u. a.bekannt ist als Errichter und Betreiber von modernen Rechenzentren. Nun kommtein weiteres Rechenzentrum in Hamburg-Rahlstedt hinzu. Den Bau leiten GDH undAKQUINET zusammen, den Betrieb übernimmt ab Frühjahr 2024 AKQUINET.Sensible Daten brauchen Sicherheit und HochverfügbarkeitBeim Richtfest am 28. September informierten Bauherr und Betreiber über dasBauprojekt. Das Rechenzentrum soll auf einer IT-Fläche von 2.350 qm in zwölfSystemräumen Platz für mehr als 700 Serverschränke bieten. "Für unsere Kundenwerden wir hier ab Frühjahr 2024 eines der modernsten und nachhaltigstenRechenzentren in Deutschland betreiben", sagt Thomas Tauer, für den BereichOutsourcing verantwortlicher Geschäftsführer bei AKQUINET. Mit vielen Kundenseien bereits Verträge gemacht, denn ein sicherer Platz für die Daten istbegehrt. Manche mieten nur einen Serverschrank, andere ganze Räume. Neben demSchutz der Daten geht es auch um die Verfügbarkeit. Alle Anlagen sind redundantausgelegt. Falls einmal die Stromversorgung ausfällt, springt im Rechenzentrumsofort eine Überbrückung und Ersatzversorgung an, so dass der IT-Betriebunterbrechungsfrei fortgeführt werden kann - notfalls sogar mehr als 70 Stundenautark. AKQUINET strebt für das neue Rechenzentrum höchste Zertifizierungsstufenan, wie nach TÜViT TSI Level 4, EN50600 und ISO27001.Nachhaltigkeit ist gefragtZum Betrieb des Rechenzentrums wird AKQUINET ausschließlich Naturstrom auserneuerbaren Energiequellen beziehen. Zusätzlich steht Stromsparen ganz oben aufder To-do-Liste des Rechenzentrum-Betreibers, denn immerhin ist der Verbrauchmit dem einer Kleinstadt vergleichbar. "Nachhaltigkeit ist kein 'Nice-to-have',sondern spart uns und damit auch den Kunden bares Geld", erklärt Thomas Tauer.Daher zielen viele Nachhaltigkeitsbestrebungen auf den Stromverbrauch. So wirdeine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert und eine besonders effizienteAnlagentechnik eingesetzt. "Wir prüfen jede Maschine und jedes Material desRechenzentrums auf Nachhaltigkeit", erklärt Tauer. Durch Optimierungen in derMess- und Regeltechnik soll das neue Datacenter einen Jahres-PUE-Wert von unter1,25 erreichen. Der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) setzt die verbrauchteEnergie ins Verhältnis mit der Energieaufnahme der IT-Infrastruktur. Je näherder Wert an 1,0 liegt, desto energieeffizienter arbeitet ein Rechenzentrum. Oftliege der PUE-Wert in Rechenzentren noch bei 1,5 und höher. Darüber hinaus istgeplant, die entstehende Abwärme der vielen Server konsequent zu nutzen, soTauer weiter. "Damit beheizen wir künftig alle Räume und können auch nochweitere Gebäude in der Nähe versorgen." Auch die Außenanlagen sollen möglichstökologisch gestaltet werden. Neben der Einsäumung durch Baumreihen an denGrundstückgrenzen und Neupflanzungen auf dem Gelände kommen auch Gründächer zumEinsatz, um einen positiven Effekt auf das Mikroklima zu erzeugen.Mitarbeitende mit Behinderung gesuchtAKQUINET unterstützt seit Jahren die berufliche Inklusion von Menschen mit einerBehinderung. Daher ist das Unternehmen auch für den Betrieb des neuenRechenzentrums in Hamburg-Rahlstedt auf der Suche nach neuen Kolleg*innen mitund ohne Behinderung.Pressekontakt:Herausgeber:akquinet GmbHWerner-Otto-Str. 6D - 22179 Hamburghttp://www.akquinet.dePressekontakt: Angela SauerlandTel.: +49 (0) 40 88173-1035E-Mail: mailto:angela.sauerland@akquinet.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151021/5613606OTS: akquinet GmbH