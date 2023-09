Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 23,78EUR gehandelt.

Kritik an der Forderung kam auch von den Familienunternehmern. "Der Industriestrompreis ist eine Subvention auf Kosten des Mittelstandes", sagte der Bremer Landesvorsitzende des Interessenverbands, Peter Bollhagen./lkm/DP/men

"Wir benötigen dringend einen wettbewerbsfähigen Brückenstrompreis, um die Phase der Transformation zu bewältigen, in der wir auf klimaneutrale Stahlproduktion umstellen wollen", forderte Michael Hehemann, Vorstandsmitglied von ArcelorMittal Bremen.

BREMEN (dpa-AFX) - Angesichts hoher Strompreise haben in Bremen mehrere Hundert Beschäftigte der Stahlindustrie für eine Entlastung von Unternehmen protestiert. Nach Angaben des Stahlkonzerns ArcelorMittal versammelten sich am Donnerstag Beschäftigte des Unternehmens und von Partnerfirmen, um für die Einführung eines günstigeren Strompreises, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

WDH Hunderte fordern bei ArcelorMittal in Bremen Industriestrompreis

