Nach IT-Störung bei VW Probleme beim Neustart der Systeme

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach einem großflächigen IT-Ausfall am Mittwoch hat Volkswagen aktuell offenbar Probleme beim Wiederhochfahren seiner Systeme. Ein Konzernsprecher sagte dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe), dass es vor allem am Standort Wolfsburg ruckele.



Die Produktion im Stammwerk stehe in Teilen und laufe deutlich langsamer an als geplant. Grund sei die Komplexität und Größe des Standorts. Wolfsburg beheimatet das größte Autowerk der Welt und gilt als IT-Knotenpunkt für den gesamten VW-Konzern.