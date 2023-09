Ölpreise unterbrechen Höhenflug und geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Donnerstag unterbrochen. Zuletzt wurde ein Barrel (1591 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bei 96,10 US-Dollar gehandelt. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 80 Cent auf 92,88 Dollar.

Am Morgen hatten die Ölpreise ihren Höhenflug noch fortgesetzt. Zeitweise wurden für ein Barrel Brent mehr als 97 Dollar gezahlt und damit so viel wie seit dem vergangenen November nicht mehr. Am Vormittag drehten die Notierungen dann aber in die Verlustzone.