Erstes Fair Toys Siegel vergeben / Zwei Unternehmen erhalten Siegel für Verantwortung in der Spielwarenproduktion (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Fair Toys Organisation (FTO) hat erstmals ihr Siegel für

soziale und ökologische Verantwortung in der Spielwarenproduktion vergeben. Ab

sofort dürfen die Unternehmen heunec und plasticant mobilo das Siegel auf ihren

Produkten tragen. Sie erfüllen in hohem Maß die Kriterien des Fair Performance

Checks (FPC). Mit diesem bewertet die FTO das Engagement von

Spielzeugherstellern in Bezug auf ihre soziale und ökologische Verantwortung in

ihren Lieferketten.



In Lieferketten der Spielwarenbranche werden immer wieder

Arbeitsrechtsverletzungen und negative Umweltauswirkungen festgestellt. Häufig

wissen Kund*innen nicht, unter welchen Bedingungen ein Spielzeug produziert

wurde. Um hier Verbesserungen zu bewirken, wurde die FTO gegründet. Maik Pflaum,

Referent für Arbeitsrechte der Romero Initiative und Vorstand der FTO erläutert:

"Die Bewertungen der FTO sorgen für mehr Transparenz in der Spielzeugindustrie

und somit für Rückenwind bei den Arbeitsrechten. Um hier für durchschlagende

Verbesserungen zu sorgen, müssen jetzt auch die Unternehmen, die bisher

abgewartet haben, auf den Zug aufspringen."