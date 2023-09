Teleperformance wurde als einer der 10 besten Arbeitsplätze in Europa ausgezeichnet

NEW YORK, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Teleperformance, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Unternehmensdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es von Great Place to Work als einer der 10 besten Arbeitsplätze in Europa für das Jahr 2023 ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen rangierte unter den multinationalen Unternehmen in Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, der Schweiz, der Türkei und dem Vereinigten Königreich auf Platz 7 der besten Arbeitsplätze in Europa.

Fast 34.000 Teleperformance-Mitarbeitende in ganz Europa nahmen an der jährlichen vertraulichen Umfrage teil, in der das Unternehmen für digitale Unternehmensdienstleistungen für seine Vertrauenskultur, Unternehmenswerte, Führung und Innovation bewertet wurde. Die Mitarbeitenden von Teleperformance berichteten überwiegend, dass sie unabhängig von ihrem sozialen und wirtschaftlichen Status, ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer sexuellen Ausrichtung, fair behandelt wurden und dass Teleperformance einen sicheren Arbeitsplatz bietet. Die Umfrageergebnisse repräsentieren die Arbeitserfahrungen von Teleperformance-Mitarbeitenden auf dem gesamten Kontinent.

„Wir sind dankbar für diese Anerkennung und fühlen uns geehrt durch das Feedback unserer Mitarbeiter, die dazu beigetragen haben, eine starke Kultur des offenen Dialogs, des Vertrauens und des Respekts zu schaffen", sagte Joao Cardoso, Teleperformance President EMEA. „Die Auszeichnung als einer der besten Arbeitsplätze in Europa ist sowohl eine Ehre als auch eine Verantwortung, und wir sind unseren Mitarbeitenden dankbar, die jeden Tag ihr Bestes geben. Deshalb legen wir großen Wert darauf, eine Arbeitsplatzkultur zu fördern, welche die einzigartige Kultur jedes Landes feiert und schätzt, um die Verbindungen zu unseren Teammitgliedern zu stärken und gleichzeitig eine global vernetzte und interaktive Belegschaft zu fördern."

Um in der Liste berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen zunächst für die lokalen Auszeichnungen auf den nationalen Listen für Best Workplaces ausgewählt werden. Anfang dieses Jahres erhielt Teleperformance die Great Place to Work -Zertifizierung in 72 Ländern, darunter 25 Länder in ganz Europa, in denen es tätig ist. Heute arbeiten mehr als 99 % der 410.000 Mitarbeitenden weltweit an einem Great Place to Work-zertifizierten Standort.