STIHL weiht neues Gebäude für Sondermaschinenbau ein (FOTO)

Waiblingen (ots) - Das Familienunternehmen STIHL weiht in Waiblingen das neue

Gebäude für den unternehmenseigenen Sondermaschinenbau ein. Mit einer

Gesamtinvestitionssumme von über 15 Millionen Euro setzt STIHL erneut auf den

deutschen Standort am Stammsitz und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des

Unternehmens.



Der STIHL Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Nikolas Stihl freut sich

über den frisch vollzogenen Bezug des neuen Gebäudes: "Die Funktionen des

Sondermaschinenbaus, die bis dato über unsere STIHL Werke in Waiblingen hinweg

verteilt waren, sind im Sinne effizienterer Arbeitsprozesse nun unter einem Dach

vereint. Mit den neu geschaffenen Räumlichkeiten sind die rund 120

Mitarbeitenden in Büro, Werkstatt und Produktion nun optimal gerüstet, um die

technische Entwicklung und den Bau von Fertigungsanlagen und -einrichtungen für

die gesamte STIHL Gruppe mit innovativen Ideen weiter zu gestalten."