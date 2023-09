Die Unilumin Group bietet LED-Displays und integrierte Metasight-Lösungen für die 19. Asienspiele

In den Veranstaltungsarenen wie Hangzhou Olympic Sports Center, Xiaoshan Sports Center, Shaoxing Olympic Sports Center und Zhejiang University Campus Gymnasium bot die Unilumin Group insgesamt mehr als 1500 Quadratmeter an LED-Produkten und integrierten Lösungen an, darunter mittig hängende Bildschirme, Bänder und Perimeter-Bildschirme und andere LED-Anzeigeprodukte.

Darüber hinaus hat Unilumin außerhalb der Veranstaltungsarenen eine Gesamtfläche von mehr als 2700 Quadratmetern an Displays und integrierten Lösungen für unterstützende Einrichtungen wie Hangzhou Wensan Street naked-eye 3D, Zhejiang Fire Emergency Command Center und andere Sicherheitsstätten bereitgestellt. In Kombination mit Naked-Eye-3D, Micro-LED und anderen Spitzentechnologien können diese LED-Anzeigen Wettbewerberinnen und Wettbewerbern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern auf der ganzen Welt ein fantastisches visuelles Erlebnis bieten.

Zusätzlich zu den kompletten LED-Anzeigen hat die Unilumin Group eine Zeit- und Anzeigetafel, ein Live-Streaming-System für Spielstände, ein 24-Sekunden-Zeitmesssystem (für Basketball) usw. integriert, um multifunktionale Anforderungen zu erfüllen, wie z. B. die Anzeige von Spielinformationen, die Übertragung von Multimedia-Informationen, die Live-Übertragung und Wiederholung, die Einblendung von Spielständen und die Interaktion mit den Fans.

Als das führende Unternehmen in der LED-Industrie, hat Unilumin eine komplette Produktlinie von LED-Anzeigen und LED-Beleuchtung im Bereich des Sports. In Kombination mit dem Live-Videosystem für Spielveranstaltungen, dem Zeitmesssystem, der Video-Zeitlupenwiedergabe und anderen technischen Mitteln können die integrierten Lösungen von Unilumin bei Fußball, Baseball, Kricket und anderen Veranstaltungen eingesetzt werden.

Von den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi über die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland bis hin zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar und den 19. Asiatischen Spielen konzentriert sich Unilumin kontinuierlich auf die LED-Technologie, bietet professionellen Service für die Top-Veranstaltungen der Welt und sorgt für ein noch schöneres visuelles Erlebnis für das globale Publikum.

