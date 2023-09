Slenergy glänzt mit Bemühungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen

In diesem Zusammenhang ist Slenergy bestrebt, seinen Kohlenstoff-Fußabdruck auszugleichen. Dieser Auftrag wurde in der Gestaltung des kohlenstofffreien Parks umgesetzt. In diesem visionären Rahmen hat Slenergy durch seine Solarkraftwerke auf den Fabriken eine vollständige Autarkie bei der Stromerzeugung erreicht, und es wird erwartet, dass durch diese Solarkraftwerke in den nächsten 25 Jahren 7536,02 Tonnen Kohlenstoffemissionen reduziert werden.

Neben den Solaranlagen hat Slenergy während des Burn-in-Tests auch ein Wasserkühlsystem eingesetzt. Die große Menge an überschüssiger Wärme, die bei diesem Prozess entsteht, wird recycelt und in erster Linie für die Warmwasserbereitung in den Wohnheimen und die Aufrechterhaltung der Temperatur in den Werkstätten während der Wintermonate verwendet.

Außerdem setzt Slenergy fortschrittliche Systeme zur aktiven Emissionsbekämpfung ein. Schädliche Gase, die während des Beschichtungsprozesses (Conformal Coating Process) freigesetzt werden, werden effizient aufgefangen und direkt aus den Produktionslinien entfernt. Moderne Luftreinigungssysteme auf dem Dach sorgen dafür, dass die Emissionen strengen Umweltstandards entsprechen.

Als visionärer Marktführer in der neuen Energiewirtschaft liegt der Kernwert von Slenergy in der Einführung von Präzisionsfertigungsstandards und innovativen Technologien in seinen Betrieben. Diese Fortschritte haben sich in der Integration automatischer Produktionslinien in der Smart Factory niedergeschlagen, die eine bemerkenswerte Ausbeute von über 99 % aufweisen. Diese Effizienz hat eine entscheidende Rolle bei der Abfallverringerung gespielt, die eine entscheidende Komponente bei der Verringerung der Kohlenstoffemissionen darstellt.

Mit dem Ziel, eine nachhaltigere neue Energiewirtschaft zu schaffen, hat Slenergy in europäischen Ländern bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, wobei der Schwerpunkt auf Deutschland liegt. Das Unternehmen wird seine Mission noch weiter vorantreiben, indem es im Oktober in Mailand eine Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte abhält. Ziel der Veranstaltung ist es, die iShare-Home-Energielösung für Privathaushalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und so die Energieunabhängigkeit zu fördern und eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen.

