Konkurs der bosnischen K-UNI löst internationale Prozesslawine aus

Feistritz/Drau (ots) - Kärntner Kunststoffhersteller KP TEC lässt Anteile der

K-UNI-Gruppe in Deutschland, Kroatien, BiH und Litauen exekutieren



Grund der länderübergreifenden Exekutionsanträge ist ein Urteil des Höheren

Handelsgerichts in Banja Luka, Bosnien und Herzegowina, vom Dezember 2022 in dem

die beklagten Muttergesellschaften der K-UNI d.o.o., die Villacher AF TEC

Beteiligungs GmbH und die K-UNI Kunststoffproduktions- und Handels GmbH, zu

einer gesamtschuldnerischen Schadenersatzzahlung in Höhe von 1.943.686,56 Euro

sowie zum Ersatz der Verfahrenskosten in Höhe von 23.336,01 Euro verurteilt

worden waren - dieser Verpflichtung aber bis heute nicht nachkamen.