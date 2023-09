Der Pionier für Cybersicherheit skaliert seine neu etablierten europäischen Geschäftsaktivitäten mit Sitz im niederländischen Sicherheitsdelta, um regionale Kunden besser bedienen zu können

TAIPEH, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Keypasco, ein globaler Pionier auf dem Gebiet sicherer Online-Authentifizierungslösungen, gibt eine große Expansion seiner hochmodernen Keypasco Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) in Europa bekannt. Nachdem das Unternehmen Anfang dieses Sommers seine europäische Präsenz im Sicherheitsdelta (HSD) in den Niederlanden etabliert hat, unterstützt Keypasco diese Markteinführung durch die Skalierung seiner Geschäftstätigkeiten in der Region und zielt darauf ab, eine breite Palette europäischer Branchen mit hochmoderner – und passwortfreier – Cybersicherheit zu versorgen.