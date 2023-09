JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Neil Green wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die jüngsten Kommentare des Managements auf dem Kapitalmarkttag positiv. Nun komme dem nächsten Quartalsbericht zunehmende Bedeutung zu. Er sieht stärker werdende Aufwärtschancen für den Mietkonzern, da die Verschuldungskosten niedriger ausfielen als befürchtet. Zudem dürfte sich das Mietwachstum beschleunigen und das Unternehmen möglicherweise wieder expansiver investieren. All dies stütze auch die künftige Entwicklung des Betriebsgewinns (FFO)./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 15:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 15:24 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 21,98EUR gehandelt.



