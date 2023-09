(neu: Schlusskurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem kräftigen Aufschlag gleich am ersten Handelstag sind die Anleger am Donnerstag zum Börsengang von Schott Pharma belohnt worden. Betrug der erste Kurs für die Papiere 30 Euro, ging es zum Handelsschluss noch etwas höher auf 31,30 Euro. Dies bedeutete ein Plus von 15,9 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 27 Euro. Dieser lag in der oberen Hälfte der Preisspanne von 24,50 bis 28,50 Euro.

In diesem Sog hatten sich auch die Papiere des Konkurrenten Gerresheimer etwas von ihrer jüngsten Talfahrt erholt: Sie kletterten zeitweise um mehr als vier Prozent. Zum Xetra-Schluss belief sich der Aufschlag aber nur noch auf 1,1 Prozent.