Konkreter Fahrplan zum Umbau der Tierhaltung dringend notwendig

Berlin/Bonn (ots) - DVT-Präsident Schiplage fordert tiefergehende Lösungsansätze

der Politik



Auf seiner 23. Jahrestagung in Berlin mahnte der Deutsche Verband Tiernahrung e.

V. (DVT) kalkulierbare Rahmenbedingungen von der Politik für eine zuverlässige

deutsche Futter- und Lebensmittelversorgung an, um nationalen und

internationalen Herausforderungen im Agrarbereich gerecht werden zu können.

DVT-Präsident Cord Schiplage griff in seiner Rede vor rund 300 Gästen

verschiedene Themen wie den Investitionsbedarf beim Umbau der Tierhaltung, die

hohen Energiekosten oder den zunehmenden Bedeutungsverlust der deutschen

Agrarbranche im internationalen Vergleich auf. "Investitionen werden

zurückgehalten und die Tierzahlen gehen unaufhaltsam zurück, gleichzeitig bedarf

es weltweit einer höheren Proteinversorgung. Der deutsche Markt verliert

zusehends an Bedeutung", sagte Schiplage mit Verweis auf Schätzungen der OECD.

Der globale Handel sei ein Schlüsselfaktor für die Bekämpfung des Hungers.



Der DVT-Präsident kritisierte dabei die unzureichenden Vorschläge und

Instrumente der Politik. "Ich finde es höchst bedauerlich, dass die Regierung

sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt hat und diesen nun versucht

abzuarbeiten, aber nicht flexibel genug ist, auf aktuelle Veränderungen

einzugehen." Für langfristige Perspektiven brauche es die Unterstützung des

Bundes im Zusammenspiel mit Wissenschaft, Fachverbänden und landwirtschaftlichen

Praxisbetrieben. "Wir müssen die gesicherten und langfristigen Erkenntnisse der

Wissenschaft nutzen, um nachhaltige Lösungen für die Verwertung und

Weiterverarbeitung von Ernteprodukten zu schaffen." Als Beispiele vielfältiger

Lösungsansätze aus Wissenschaft und Wirtschaft nannte Schiplage die Verwertung

von Co-Produkten, nachhaltige, entwaldungsfreie Lieferketten und die Nutzung

moderner Züchtungsmethoden.