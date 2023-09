Das nationale Wirtschafts- und Technologieentwicklungsgebiet von Nanning beschleunigt den qualitativ hochwertigen Bau des Flughafenerweiterungsprojekts, um den Unternehmensbedürfnissen gerecht zu werden

NANNING, China, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- In den letzten Tagen ist der Bau des T3 und der Unterstützungseinrichtungen des internationalen Flughafens Nanning Wuxu mit voller Kraft vorangekommen. Um die beim Ausbau des Flughafens aufgetretenen Probleme zu bewältigen, traf am 9. September der Leiter der „Führungsgruppe zur Beschleunigung von Lösungen für Unternehmensbedürfnisse" des nationalen Wirtschafts- und Technologieentwicklungsgebiets von Nanning vor Ort ein, um Lösungen für die Umverlegung von Straßen, die Reparatur von Wasserkanälen und andere bauliche Probleme zu untersuchen und festzulegen. Die Unternehmen haben die hohe Qualität und hohe Effizienz des Wirtschafts- und Technologieentwicklungsgebiets Nanning gelobt.

Mit einer Gesamtinvestition von 19,8 Milliarden Yuan sollen im Rahmen des Bauprojekts für den internationalen Flughafen Nanning Wuxu T3 und die dazugehörigen Einrichtungen ein brandneues Terminal mit einer Fläche von 432.000 Quadratmetern gebaut werden, das für ein jährliches Passagieraufkommen von 34 Millionen Personen ausgelegt ist. Das Bauprojekt des internationalen Flughafens Nanning Wuxu T3 und der dazugehörigen Einrichtungen wird eine wichtige Rolle bei der Errichtung des neuen westlichen Land-See-Korridors in Guangxi, der Integration in die gemeinsame Entwicklung der neuen Seidenstraße, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den RCEP-Ländern in einer qualitativ hochwertigen Weise, dem Beitrag zur Bildung einer China-ASEAN-Schicksalsgemeinschaft und dem Bestreben, dem neuen Entwicklungsmuster zu dienen und sich darin zu integrieren, spielen. Yang Jun, Leiter der Kommandoabteilung der Nanning Airport Group, erklärt: „Seit diesem Jahr haben die Mitarbeiter des Wirtschafts- und Technologieentwicklungsgebiets Nanning zahlreiche Unterstützung bei der Koordinierung der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit dem Flughafenausbauprojekt geleistet. Ihre Hilfe hat entscheidend dazu beigetragen, dass das Flughafenausbauprojekt stetig vorankommt, und wir schätzen ihre engagierten und hocheffizienten Leistungen sehr." Es ist bekannt, dass seit Beginn des Projekts 4,383 Milliarden Yuan in den Ausbau des Flughafens investiert wurden.

