Mit einer hervorragenden globalen Koordination trägt Tranter zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. Unterstützung eines Müllheizkraftwerks mit geschweißten Wärmetauschern.

HILDESHEIM, Schweden, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Tranter hat sich weltweit verpflichtet, stets innovative und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Vor kurzem hat Tranter einen Auftrag über drei (3) geschweißte NovusBloc-Wärmetauscher aus Edelstahl erhalten, die in eine KWK-Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung) eines Müllheizkraftwerks in Stockholm (Schweden) installiert werden sollen.

Die NovusBloc-Wärmetauscher wurden in Südkorea hergestellt und nach PED mit CE-Kennzeichnung für den Einsatz in Europa zugelassen. Das Tranter-Werk in Vänersborg, Schweden, übernahm die Projektabwicklung und lieferte die NovusBloc-Wärmetauscher erfolgreich und planmäßig an das Werk in Stockholm.

"Der Kunde ist in Deutschland ansässig und führt ein Modernisierungsprojekt in Stockholm, Schweden, durch und hatte daher Bedenken, die Produkte in Südkorea, weit entfernt vom Kunden und der Baustelle, herstellen zu lassen. Dank unserer Koordinationsarbeit zwischen unseren Vertriebsteams in Deutschland und Schweden konnten wir diese Bedenken ausräumen. Unsere Koordinationsarbeit als echter globaler Lieferant von Plattenwärmetauschern machte den entscheidenden Unterschied, um den Kunden mit diesem Projektplan zufriedenzustellen. Unsere Fähigkeit, problemlos über die Kontinente hinweg zu arbeiten, und die beidseitige Zugänglichkeit des NovusBloc haben Tranter bei diesem Projekt zum Sieg verholfen", berichtet Thomas Cassirer, Director EPC & Global Energy.

Die NovusBloc-Wärmetauscher werden als Kondensatoren und zur Wärmerückgewinnung für die Kesselmodernisierung eingesetzt, die für den Umbau des Müllheizkraftwerks (MHKW) erforderlich ist.

Thomas Cassirer fährt fort: "Wir haben mehrere Produkte, die für diese spezielle Anwendung geeignet sind, aber der NovusBloc war das Produkt, das den Anforderungen des Kunden am besten entsprach, mit einer zuverlässigen dichtungsfreien Konstruktion für hohe Betriebstemperaturen und einer vollständigen Zugänglichkeit sowohl auf der heißen als auch auf der kalten Seite. Was dieses Projekt außerdem besonders lohnend macht, ist die Tatsache, dass wir in der Lage waren, den Plan zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt zu unterstützen."

Das Vertriebsteam von Tranter in Deutschland mit Sesto Colella als Senior Sales Manager Energy, konzentriert sich auf neue Technologien im Energiesektor und war der zuständige Sales Manager für dieses Projekt. Er sieht einen erhöhten Bedarf an kompakten, zuverlässigen und effizienten Wärmetauschern auf dem aktuellen Energiewendemarkt in Europa.

