München (ots) - Digitale Innovationen können den Arbeitsalltag von professionell

Pflegenden entlasten und eine gute pflegerische Versorgung unterstützen. Das

internationale, private Pharmaunternehmen Servier hat dazu auch im Jahr 2023 mit

dem "i-care-Award" eine Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen

vergeben, die solche Innovationen entwickeln. Der mit einer Förderung der

Preisträger versehene "i-care-Award 2023" wurde beim zehnten Deutschen Pflegetag

am 28. September 2023 in Berlin verliehen.



Eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury hat sich aus einer Fülle an

Bewerbungen für folgende zwei gleichwertige Preisträger entschieden:





KI-basierter Sprachassistent entlastet Pflegekräfte bei der DokumentationDie voize GmbH hat den digitalen Sprachassistenten "voize" entwickelt, mit demPflegekräfte die Dokumentation frei am Smartphone einsprechen können. "FrauSchneider hat einen Blutdruck von 120 zu 75." Das reicht schon. Mittels KIwerden Einträge für Pflegeberichte, Vitalwerte und Bewegungsprotokolle erstelltund via Schnittstelle in das bereits bestehende Dokumentationssystem übertragen.Das spart jede Menge Papierzettel und bis zu 45 Minuten pro Schicht - Zeit, diefür die Pflege bleibt. "voize" dient als smarter Begleiter durch den gesamtenPflegealltag und die KI passt sich individuell an die Sprechweise derPflegekräfte an, sodass auch Akzente oder Dialekte gut verstanden werden."voize" bietet einen effektiven Ansatz, Pflegekräfte zu entlasten. Die App wirdgemeinsam mit Pflegeträgern entwickelt und ist bereits in Deutschland undÖsterreich in über 100 Einrichtungen im Einsatz.VR4care - Pflegeausbildung in einer neuen DimensionDie imsimity GmbH setzt technische Möglichkeiten der immersiven Virtual Reality(iVR) ein, um die Ausbildung und Schulung von Pflegekräften moderner, effektiverund effizienter zu gestalten. Das Hard- & Softwarepaket "VR4care" ermöglicht denBetrieb eines hybriden Lernraums, in dem berufliche Einsatzszenarien,optimierend zum analogen Prozess, ressourcenschonend und äußerst realitätsnah,einzeln oder im Team, im virtuellen Raum geübt werden können. DigitaleAuswertungen und Feedbacks zeigen Fehler und Verbesserungspotenzial undermöglichen so eine unmittelbare persönliche Lernerfolgskontrolle. DieNutzer:innen erlernen zudem zukunftsorientierte Medien- und Visionskompetenzen.Pflege aktiv gestalten und Digitalisierung vorantreiben"Gegründet, um uns der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen zuverpflichten, übernimmt Servier gerade als privates Pharmaunternehmen eine hohegesellschaftliche und soziale Verantwortung und fühlt sich daher insbesondere