Aero-Shield Capital, Inc. verlängert und erweitert Wartungs- und Unterstützungsvertrag für Hilfstriebwerke (Auxiliary Power Units, APUs)

Im Rahmen dieser Vertragserneuerung wird Aero-Shield Capital, Inc auch weiterhin außergewöhnliche Unterstützung für Hilfstriebwerke von Pratt & Whitney und Honeywell bieten. Zusätzlich zu den Boeing 747-400/800, 757, 767 und 777 haben mehrere Betreiber der Airbus A320-Serie sowie der Boeing 737-NG/Max einen Vertrag mit Aero-Shield unterzeichnet.

CHICAGO, 29. September 2023 /PRNewswire/ -- Aero-Shield Capital, Inc., ein führender Anbieter von Wartungsmanagement und Ersatzteilunterstützung für die Luftfahrt, freut sich, die erfolgreiche Verlängerung und Erweiterung des Wartungs- und Unterstützungsvertrags (Maintenance Support Agreements, MSA) für Hilfstriebwerke (Auxiliary Power Unit, APU) bekanntzugeben. Dieser bedeutende Schritt unterstreicht das Engagement von Aero-Shield, der Luftfahrtindustrie sowohl erstklassiges Wartungsmanagement als auch erstklassigen Ersatzteilservice zu bieten.

Der neueste Wartungs- und Unterstützungsvertrag (MSA) beinhaltet umfassende Dienstleistungen, wobei Aero-Shield die Verantwortung für die Unterstützung des Ersatzteil-Leasings, Reparaturverwaltung und die Mindestausrüstungsliste (Minimum Equipment List, M.E.L.) für Streckenstationen übernimmt. Die weiteren Neuerungen unterstreichen das Bestreben von Aero-Shield, durchgängige Lösungen anzubieten, die auf die individuellen Bedürfnisse seiner Partner zugeschnitten sind.

Der weitere Ausbau des MSA-Programms stellt einen bedeutenden Schritt dar, da damit die Gesamtzahl der Passagier- und Frachtfluggesellschaften, die von der Unterstützung durch Aero-Shield profitieren, auf zwölf (12) steigt. Das unermüdliche Bestreben des Unternehmens nach hervorragenden Leistungen und sein Ruf als zuverlässiger Partner haben dazu geführt, dass sich immer mehr führende Unternehmen der Luftfahrtindustrie für dieses Unternehmen entscheiden.

Im Laufe des Vierjahresvertrags rechnet Aero-Shield mit einem Anstieg der planmäßigen Hilfstriebwerkwechsel, wobei durchschnittlich sechs (6) Hilfstriebwerke pro Monat gewartet werden. Dies entspricht einer bemerkenswerten Gesamtsumme von mehr als zweihundertachtundachtzig (288) Hilfstriebwerken bis zum Abschluss des vierten Jahres. Trotz der Herausforderungen, die aus Problemen in der Lieferkette und Verzögerungen in den Reparaturbetrieben resultieren, ist Aero-Shield Capital, Inc. nach wie vor bestrebt, eine optimierte Unterstützung zu bieten. Das Unternehmen verfügt über einen gut positionierten Bestand, der zur Installation bereitsteht, und bietet seinen geschätzten Kunden eine einzige Anlaufstelle.

Aero-Shield Capital, Inc. setzt weiterhin den Standard für hervorragende Leistungen im Wartungsmanagement und Ersatzteilservice von Hilfstriebwerken. Dieser erneuerte und erweiterte Wartungs- und Unterstützungsvertrag (MSA) ist ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens, der Luftfahrtindustrie erstklassige Dienstleistungen zu bieten.

