Lucid Motors eröffnet neues Einzelhandelsstudio in Düsseldorf, Deutschland

AMSTERDAM, 29. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem Lucid Air, dem Gewinner des World Luxury Car Award 2023, neue Maßstäbe für elektrische Luxusfahrzeuge setzt, gab heute die offizielle Eröffnung ihrer neuesten europäischen Niederlassung in Düsseldorf bekannt. Das Düsseldorfer Studio ist die fünfte Einzelhandelsfläche von Lucid in Europa und die zweite in Deutschland.

Das neue Studio befindet sich im Herzen Düsseldorfs auf der Königsallee und ist ein Zeichen für die wachsende Präsenz von Lucid in Europa und das Engagement, außergewöhnliche Elektrofahrzeuge in ganz Deutschland zu liefern.

„Wir freuen uns, unser zweites Studio in Deutschland zu eröffnen, einem Land mit Leidenschaft für Autos und Umwelt", sagte Zak Edson, Vizepräsident für Vertrieb und Service bei der Lucid Group. „Der Zuspruch, den wir nach der Eröffnung unserer ersten Filiale in München erhalten haben, bestätigt, dass die deutschen Kunden bereit für Lucid sind. Der auf die Autobahn abgestimmte Lucid Air verfügt über eine außergewöhnliche Reichweite, ein einzigartiges Design, eine unglaubliche Leistung und hervorragende Ladezeiten. Wir freuen uns darauf, sie mit der Düsseldorfer Gemeinschaft zu teilen."*

Besucher sind herzlich eingeladen, am Freitag, den 29. September, ab 11.30 Uhr bei der feierlichen Eröffnung im Lucid Düsseldorf Studio dabei zu sein. Probefahrten können im Voraus vereinbart werden, indem Sie sich direkt an das Studio wenden.

Erleben Sie den Lucid Air

Jedes Lucid Studio bietet dem Kunden einen hautnahen Einblick in den preisgekrönten Lucid Air, was die einzigartige Designästhetik des Unternehmens unterstreicht und die Möglichkeit bietet, mehr über die in Kalifornien entworfenen und konstruierten Produkte und Technologien von Lucid zu erfahren.

Informationen zur Lucid Group

Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die fesselndsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Das erste Auto des Unternehmens, der Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design. Der Air wird in den Lucid-Werken in Casa Grande, Arizona, und King Abdullah Economic City (KAEC), Saudi-Arabien, montiert und derzeit an Kunden in den USA, Kanada, Europa und dem Nahen Osten ausgeliefert.