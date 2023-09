COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Wolf

"Will Deutschland ein glaubwürdiger Akteur im globalen Artenschutz bleiben, muss es sich grundsätzlich mit dem Wolf arrangieren. Elefanten zum Beispiel richten weitaus größere Schäden bis hin zu Todesfällen an als die Wölfe. Betroffene Länder, die von reicheren Staaten zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Tieres gedrängt werden, verfolgen daher die Debatte in Deutschland aufmerksam, um dem Westen seine Doppelmoral vorwerfen zu können. Die Teile Deutschlands, in denen der Wolf noch nicht heimisch ist, müssen sich daher darauf einstellen, dass er auch zu ihnen kommt. Um die Akzeptanz für das Tier nicht grundsätzlich zu zerstören, muss sein Bestand jedoch reguliert werden."/ra/DP/he