Bundesagentur für Arbeit stellt Statistik für September vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck anhaltender Inflation und konjunktureller Schwäche stellt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat September vor. Der Arbeitsmarkt ist in den vergangenen Monaten mehr und mehr unter Druck geraten. Experten rechnen im Jahresdurchschnitt 2023 mit einem Plus an Arbeitslosen von 150 000 bis 190 000. Auch die Arbeitsagenturen gehen in ihrer Vorausschau auf die nächsten drei Monate von einer nachlassenden Dynamik auf dem Arbeitsmarkt aus.

Im August war die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf 2,696 Millionen gestiegen. In früheren Jahren kam es im September wegen der einsetzenden Herbstbelebung häufig zu einem leichten saisonalen Rückgang der Arbeitslosigkeit./dm/DP/he