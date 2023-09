Erster Bürgerrat zur Ernährung geht an den Start

BERLIN (dpa-AFX) - Der erste Bürgerrat des Bundestags zur Ernährung geht an den Start. Parlamentspräsidentin Bärbel Bas will das neue Gremium am Freitag (17.00) Uhr bei einer Veranstaltung in Berlin eröffnen. Am Wochenende sollen die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann zur ersten Arbeitssitzung zusammenkommen. Bis Februar sollen sie ein "Bürgergutachten" mit Empfehlungen zum Thema "Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben" vorlegen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer