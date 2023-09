Drohne am Flughafen Frankfurt gesichtet - Flugausfälle

FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Eine Drohnensichtung hat am Donnerstagabend zu Ausfällen und Streichungen von Flügen am Frankfurter Flughafen geführt. Ein Sprecher der für den Flughafen zuständigen Bundespolizeidirektion bestätigte am Freitagvormittag die Sichtung und die damit zusammenhängenden Ausfälle. Auf der Website des Airports waren am Freitagmorgen keine annullierten Flüge mehr aufgelistet. Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls konnte der Polizeisprecher nicht machen./esz/DP/stk

