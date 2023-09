Supermicro feiert 30-jähriges Jubiläum von Wachstum, Innovation, KI und Green Computing

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Supermicro ist ein im Silicon Valley

ansässiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz und Gründung in San Jose, das

sich auf technische Spitzenleistungen und den Aufbau einer groß angelegten KI-

und Cloud-Rechenzentrumsinfrastruktur mit umweltfreundlicher Effizienz

konzentriert.



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI,

Cloud, Speicher und IoT/Edge, feiert sein30. Jahr von Forschung, Entwicklung und

Produktion im Herzen des Silicon Valley. Während KI zu einer kritischen

Komponente für Unternehmen jeder Größe geworden ist, ist Supermicro weiterhin

führend in der Branche und bietet eine Reihe von Lösungen für alle

KI-Initiativen und -Implementierungen. Supermicros Fokus auf Time-to-Market,

Building Block Solutions® und Green IT hat dazu geführt, dass die

Gesamtbetriebskosten (TCO, Total Cost of Ownership) für Rechenzentren gesenkt

werden konnten. Dies ermöglicht es Unternehmen, schneller produktiver zu werden.

Supermicro hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweite Branchenführer bei der

Bereitstellung von Servern mit generativer KI an Kunden zu werden.