WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Einzelhändler haben auch im August die Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher zu spüren bekommen. Bereinigt um Preissteigerungen (real) sanken die Umsätze nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowohl im Vergleich zum Vormonat (minus 1,2 Prozent) als auch im Vergleich zum August 2022 (minus 2,3 Prozent).

In nominaler Betrachtung gingen die Erlöse von Juli auf August des laufenden Jahres um 0,8 Prozent zurück, wie die Wiesbadener Behörde am Freitag mitteilte. In dieser Betrachtung sorgten Preissteigerungen zumindest im Vergleich mit dem Vorjahresmonat für ein Plus von 2,3 Prozent.