FP Markets gewinnt bei den Ultimate Fintech Awards Global 2023 "Best Trading Conditions" und "Most Trusted Broker"

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets (https://fpmarkets.com/) , ein führender

Broker für Forex (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) und CFDs

(https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/) , setzte bei den Ultimate

Fintech Awards Global 2023 weiterhin Maßstäbe und erhielt Preise für "Best

Trading Conditions" und "Most Trusted Broker". Die Preise ergänzen die

beeindruckende Reihe von Auszeichnungen des Unternehmens in diesem Jahr,

einschließlich "Best Trade Execution" und "Most Transparent Broker" bei den

Ultimate Fintech Awards APAC 2023 im Juni diesen Jahres.



Die Ultimate Fintech Awards Global 2023 fanden am 21. September in Limassol,

Zypern, am glamourösen Columbia Beach statt und begrüßten eine große Versammlung

von Branchenführern. Die Preisverleihung gilt als exklusive Benchmark für die

besten B2C und B2B-Marken im Bereich Online-Trading und Fintech und ist ein

globales Anerkennungsprogramm, das die Leistungen der besten Broker aus der

ganzen Welt feiert. Die Veranstaltung würdigte mehrere Preiskategorien und

belohnte die ausgezeichneten Unternehmen für Merkmale wie Innovation,

Transparenz, Handelskonditionen, Exzellenz und hervorragenden Kundenservice. Es

war eine Feier der unermüdlichen Anstrengungen und bemerkenswerten Erfolge der

Unternehmen, die kontinuierlich über sich hinauswachsen um die Anforderungen

ihrer Händler und Investoren zu erfüllen.