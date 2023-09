Das Organisationskomitee des Japan Cup Cycle Road Race gab bekannt, dass das Rennen unter dem Titel "SUBARU LEVORG präsentiert das 2023 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE" an drei Tagen von Freitag, dem 13. Oktober 2023, bis zum Sonntag, dem 15. Oktober 2023, in der Stadt Utsunomiya, der Hochburg des japanischen Straßenradsports, stattfinden wird. Das Rennen ist das höchstrangige eintägige Straßenrennen in Asien und die einzige Veranstaltung der Union Cycliste Internationale (UCI) ProSeries in Japan. Bei der bevorstehenden 30. Ausgabe der Veranstaltung werden sich im Oktober die besten Fahrer aus der ganzen Welt in Utsunomiya treffen. Die Vorfreude auf den Japan Cup wächst weiter und es wird eine Online-Übertragung geben.

Offizielle Website: https://www.japancup.gr.jp/2023/english-info

Informationen zum Rennen/zu den Teilnehmern

Von den UCI WorldTeams, den Teams der höchsten Kategorie der Welt, werden 7 Teams teilnehmen: EF Education-EasyPost (USA), Bahrain Victorious (BRN), Cofidis (FRA), Intermarche-Circus-Wanty (BEL), Lidl-Trek (USA), Soudal Quick-Step (BEL) und das Team Jayco AlUla (AUS). Insbesondere die Teilnahme von Julian Alaphilippe (FRA) von Soudal Quick-Step, der die Weltmeisterschaft zweimal gewonnen hat und nun sein Debüt gibt, wird im Mittelpunkt stehen. Das Publikum kann sich auch auf die Teilnahme von Bauke Mollema (NED) von Lidl-Trek freuen, der den Japan Cup in den Jahren 2015 und 2019 gewonnen hat, auf Giulio Ciccone (ITA) von Lidl-Trek, einen Bergfahrer, der bei der Tour de France 2023 die Bergwertung ("King Of Mountain") gewonnen hat und auf das japanische Ass Yukiya Arashiro (JPN) von Bahrain Victorious.

Aus der zweiten Kategorie der UCI ProTeams werden Israel - Premier Tech (ISR), Lotto Dstny (BEL) und das Team Novo Nordisk (USA) teilnehmen. Die Teilnahme von Chris Froome (GBR) von Israel - Premier Tech, dem vierfachen Gewinner der Tour de France und Sieger aller drei Grand Tours, wurde ebenfalls bestätigt.

Informationen zur Online-Übertragung des

"Japan Cup Cycle Road Race" auf dem offiziellen YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/c/Japancup

Einzelheiten zur Übertragung:

Japan Cup Criterium (Live): 15:40 Uhr (JST), am Samstag, den 14. Oktober 2023

Japan Cup Cycle Road Race (Live): 10:00 Uhr (JST), am Sonntag, 15. Oktober 2023

2022 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE

Day 3 ROAD RACE:

https://www.youtube.com/live/6gmT8eKkLMs?si=pepD26lAxzC1Egxc

Am 2. Tag findet die Etappe JAPAN CUP CRITERIUM statt:

https://www.youtube.com/live/7DaVhlBH4eM?si=mo9hWV1QT_G8cNqp

2023 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE Promotion Movie:

https://www.youtube.com/watch?v=Z9v_wZNuDVc

PR-Buch (Japanisch):

https://app.box.com/s/8vvtvy1ilrnfmvf4xhchlmwbte4yf9mm

Tourismusinformationen von Utsunomiya:

Entdecken Sie Utsunomiya: https://discover-utsunomiya.com/

