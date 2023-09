Die oben skizzierten Probleme führen dazu, dass der Aktienkurs von Deutschlands größtem Chemiekonzern BASF zu Kursen notiert, die schon Ende 2007 auf diesem Niveau gehandelt wurden. Im Betrachtungszeitraum der letzten Jahre kosteten vor allem die Coronakrise und der russische Einmarsch in die Ukraine Kurspotenzial. Hier schlagen nicht nur die verlorenen Produktionsstätten, sondern der hohe Energiepreis zubuche. Kombiniert mit einer sich abschwächenden Wirtschaft in China, Europa und den USA braut sich der perfekte Sturm zusammen. Die Marktteilnehmer haben jedoch schon einen Teil der negativen Faktoren eingepreist. Mit 42,65 Euro notiert die Aktie rund 57 Prozent unter dem All Time High vom 19. Januar 2018 in Höhe von 98,80 Euro. Mittlerweile strebt der Kurs in Richtung Widerstandszone rund um den Bereich bei 39,24 Euro. Allein die Einführung des subventionierten Industriestrompreises innerhalb der nächsten Wochen könnte den Kurs signifikant anheben. Der geplante Gewinn pro Aktie für das Jahr 2025 weist mit 4,88 Euro schon um 48 Prozent nach oben. Kann der Plan eingehalten werden, sinkt das erwartete KGV auf aktuell 8,63.

BASF SE (Tageschart in Euro) Tendenz: