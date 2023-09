Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,32 Prozent auf 128,06 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,88 Prozent. Sie bewegte sich damit etwas unter dem am Vortag markierten 12-Jahres-Hoch von 2,98 Prozent.

Zum Wochenausklang stehen einige beachtenswerte Konjunkturzahlen auf dem Programm. Am Vormittag werden Inflationszahlen aus der Eurozone für September erwartet. Es wird mit einem deutlichen Rückgang der Teuerungsrate gerechnet, was aber auch an einem statistischen Effekt liegt.

In den USA richten sich die Blicke am Nachmittag ebenfalls auf Inflationsdaten. Der von der US-Zentralbank Fed besonders beäugte Preisindex PCE wird veröffentlicht. Ähnlich wie die Europäische Zentralbank (EZB) steuert die Fed wohl auf ein Ende ihrer kräftigen Zinsanhebungen zu. Zusätzliche Straffungen zur Inflationseindämmung sind aber nicht ausgeschlossen./bgf/tih

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 128,1EUR gehandelt.