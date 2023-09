DAX - Gegenbewegung bis Mitte Oktober?

Vorbörslich zeigt sich der DAX bereits höher bei 15.390 Punkten und nimmt damit Kurs auf den 10er-EMA im Monatschart sowie den 10er- und 200er-EMA im Tageschart. Es ist mit temporär weiter steigenden Kursen bis Anfang/Mitte Oktober zu rechnen, bevor es dann bis Ende Oktober wohl weiter abwärtsgeht. Die nächste Anlaufmarke befindet sich im Bereich von 15.460/15.510 Punkten, wo sich für den heutigen Freitag auch der Short-Bereich befindet.

Am heutigen Freitag stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. So wurden bereits um 08:00 Uhr die deutschen Importpreise für August veröffentlicht, die sich etwas abgeschwächt haben. Das BIP zum 2. Quartal in Großbritannien fiel zudem mit +0,6% im Quartalsvergleich stärker aus, als mit +0,4% zuvor vermutet. Um 09:55 Uhr wird die deutsche Arbeitslosenquote für September publiziert. Um 11:00 Uhr stehen in der Eurozone die Verbraucherpreise (Vorabschätzung) im Blick.