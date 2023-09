Der Goldpreis fällt seit Monaten – funktioniert die Inflationsabsicherung noch?

Gold-Futures für die Oktober-Lieferung fielen am Donnerstag an der Comex-Börse um 0,6 Prozent auf 1.860,40 US-Dollar, den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Laut Dow Jones Data liegt der Goldpreis nun 9,2 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von US-Dollar 2.048, das am 4. Mai erreicht wurde.

Durch den aktuellen Rückschlag haben die Gold-Futures in diesem Jahr nur noch um 2,2 Prozent zugelegt. Damit besteht die Aussicht, dass die Rendite bei einem weiteren Rückgang negativ werden könnte.