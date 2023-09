Die mit Abstand wichtigste und mächtigste Bank der USA, JP Morgan, möchte heute tiefere Kurse sehen! Denn die Großbank hat sich aus Sorge vor einem fortgesetzten Abverkauf der US-Aktienmärkte große Put-Positionen zugelegt, um ihr Aktien-Portfolio abzusichern. Diese Put-Optionen verfallen am heutigen Freitag - laut Marktbeobachtern braucht JP Morgan einen Kurs des S&P 500 unter der Marke von 4300 Punkten, damit diese Put-Optionen ins Geld kommen. Bereits gestern war dieser Kampf um die Marke von 4300 im S&P zu beobachten - extrem schnelle Bewegungen und Volatilität um diese Marke herum. Werden Jamie Dimon und Co ihr Ziel erreichen? Im Fokus der Wall Street heute die PCE-Verbraucherpreise (14.30Uhr) und die Frage, ob es zu einem government shutdown kommt. Gestern eine Rally an der Wall Street - wie nachhaltig ist das?

1. Ölpreis-Rutsch? Branchenexperte mit Andeutung über Saudis

2. Sinkendes US-Ölangebot treibt die Ölpreise auf der ganzen Welt

