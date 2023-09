Bevölkerung im Erwerbsalter wird in Ostdeutschland in den nächsten 20 Jahren um 0,6 bis 1,2 Millionen Menschen abnehmen

- Bevölkerungsvorausberechnung zeigt unterschiedliche Entwicklungen in

westdeutschen und ostdeutschen Ländern (ohne Berlin)

- Seit 2017 ziehen mehr Menschen aus dem Westen in den Osten als umgekehrt

- Zuwanderung aus dem Ausland erfolgt überwiegend in westdeutsche Länder

- Bevölkerung im Osten wächst seit 2017 allein in den Großstädten, im Westen

auch in kleineren Orten und auf dem Land



Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter wird in den nächsten Jahren und

Jahrzehnten vor allem im Osten Deutschlands abnehmen - trotz Zuwanderung. Zum

Jahresende 2022 lebten 51,4 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren in

Deutschland, davon 7,2 Millionen in den ostdeutschen Ländern. In den nächsten 20

Jahren wird deren Zahl in Ostdeutschland um mindestens 560 000 (-8 %) bis 1,2

Millionen Menschen (-16 %) zurückgehen. Bis zum Jahr 2070 ist hier mit einem

Rückgang um mindestens 830 000 Menschen und maximal um 2,1 Millionen Personen in

dieser Altersgruppe zu rechnen. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis)

auf Basis der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung anlässlich des

Tages der Deutschen Einheit mit. Wie stark der Rückgang tatsächlich ausfällt,

hängt vor allem vom künftigen Ausmaß der Zuwanderung aus dem Ausland ab.