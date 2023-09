Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) legte in den vergangenen Monaten eine beachtliche Berg- und Talfahrt hin. Verzeichnete die Aktie noch am 3.2.23 bei 67,34 Euro ein 52-Wochenhoch, so war sie Ende Mai 2023 zeitweise sogar unterhalb von 44 Euro zu bekommen. Von guten Quartalszahlen beflügelt, konnte die Aktie bis August nahezu um 50 Prozent auf bis zu 65,98 Euro zulegen. Nach einem Kursrückgang auf 55 Euro. Von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen des Mitbewerbers Nike mitgezogen, vollzog die Puma-Aktie im frühen Handel des 29.9.23 einen Kurssprung bis zu 6,40 Prozent

In der Erwartung, dass auch die europäischen Konkurrenten von der positiven Entwicklung profitieren könnte, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Kann sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 58,80 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest dem Augusthoch bei 65 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.