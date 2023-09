(Neu: Weitere Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine hohe Beteiligung der Aktionäre am Geschäftserfolg und ehrgeizige Rentabilitätsziele - dies hat am Freitag viele Käufer in die Aktien der Commerzbank gelockt. Die Papiere der Frankfurter sprangen um mehr als 10 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang August. Sogar der Korrekturtrend seit dem Jahreshoch im März rückt in greifbare Nähe.

Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollen in Summe drei Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Grundsätzlich strebt die Bank an, in den Jahren 2025 bis 2027 mehr als 50 Prozent ihres Gewinns - nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteilen - auszuschütten.