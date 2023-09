Fresenius SE - Weiterer Kursrückgang erwartet

Zuvor hieß es im Insight: "Die Short-Position wurde zu früh verkauft. Doch nach dem Kursrutsch bietet sich nun eine Long-Position im Bereich um 29,00/29,50 Euro an. Die Aktien von Fresenius sind auf der Unterseite gut durch den 50er-EMA, die Unterstützung um 29,05 Euro und die Ichimoku-Wolke unterstützt und könnten von hier eine Gegenbewegung starten. Solange der 50er-EMA verteidigt werden kann, handelt es sich bei dem Kursrutsch nur um eine Korrektur in der Extension, mit in der Folge wieder steigenden Kursen."

Die Erholung kam wie erwartet, erreichte aber nur den 10er-EMA. Der Abprall am 10er-EMA ist ein Schwächesignal und deutet auf einen weiteren Kursrückgang hin. Solange der 10er-EMA nicht mehr nachhaltig überschritten wird, sind nun eher weiter fallende Kurse bei den Papieren von Fresenius zu erwarten. Die Long-Position sollte auf Einstand oder leicht im Gewinn verlauft werden.