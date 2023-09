dynaCERT beauftragt Canaccord Genuity als Finanzberater

Canaccord Genuity ist eine unabhängige, globale Full-Service-Investmentbank und verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in den Sektoren Finanzdienstleistungen und saubere Technologien, was für die Bemühungen von dynaCERT, ein nahtloses, transparentes und bereicherndes Investitionserlebnis zu bieten, von großer Bedeutung sein wird. Weitere Updates werden zu gegebener Zeit erfolgen.

Jim Payne, President & CEO von dynaCERT, erklärte: „Wir freuen uns, Canaccord als Finanzberater für das Unternehmen gewonnen zu haben, zumal Canaccord nachweislich über weitreichende Erfahrung in finanziellen Belangen des sauberen Technologiesektors verfügt. Canaccord Genuity ist mit den derzeitigen volatilen Finanzmärkten bestens vertraut und dynaCERT sieht der Zusammenarbeit und der Beratung durch solche Experten mit Freude entgegen.“

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.