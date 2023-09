Betrugsprozess gegen Trump soll am Montag in New York beginnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Donald Trump ist vor einem New Yorker Berufungsgericht mit dem Versuch gescheitert, einen Betrugsprozess gegen ihn aufzuschieben. Das Verfahren solle nun wie geplant am kommenden Montag starten, schrieb die "New York Times" am Donnerstag (Ortszeit). Auf dem Spiel stehe für den Ex-US-Präsidenten unter anderem die Kontrolle über mehrere Immobilien im Bundesstaat New York. Noch unklar ist, ob Trump gar gezwungen werden könnte, einige Wahrzeichen zu verkaufen, darunter den Trump Tower in Manhattan.

Der New Yorker Richter Arthur Engoron hatte in einer Vorentscheidung am Dienstag dem Ex-US-Präsidenten bereits vorgeworfen, den Firmenwert seiner Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben. Der Ex-Präsident, seine Söhne sowie leitende Mitarbeiter hätten den Wert des Unternehmens in Geschäftsberichten systematisch zu hoch angesetzt, um zu günstigeren Konditionen an Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Damit habe Trump gegen New Yorker Recht verstoßen. Richter Engoron ordnete an, dass die Gewerbescheine von Trump und seinen Söhnen zurückgezogen werden. Das dürfte es der Familie erschweren, weiter Immobiliengeschäfte in New York zu machen.