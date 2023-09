Neckarsulm (ots) - - Erweiterung des Ökosystems der Unternehmen der Schwarz

Gruppe um die zukunftsweisenden Geschäftsfelder Digitalisierung und IT



- Souveräne Lösungen rund um Cloud, Cyber Sicherheit, E-Commerce und Retail

Media unter einem gemeinsamen Dach





- Investitionen in die nachhaltige Entwicklung vielversprechender und sichererZukunftstechnologien aus Deutschland- Doppelspitze aus Christian Müller und Rolf Schumann verantwortet SchwarzDigits - neue Sparte mit 7.500 MitarbeiternDie fortschreitende Digitalisierung des Alltags ist der Megatrend, der dieTransformation von Gesellschaft und Wirtschaft maßgeblich beeinflusst. Dadurchnimmt die Relevanz von passgenauen IT-Lösungen und digitalen Services weiterhinenorm zu - angefangen bei einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur, überE-Commerce bis hin zu Cloud und Cyber Sicherheit. Diesem Bedeutungszuwachstragen die Unternehmen der Schwarz Gruppe mit der Gründung einer neuen SparteRechnung. Neben den bekannten Sparten Lidl, Kaufland, PreZero und SchwarzProduktion steht ab sofort "Schwarz Digits" für die Themen IT und Digitales."Aus unserem starken Handelskern heraus entwickeln wir unser Ökosystemkontinuierlich weiter. Es gehört zur DNA der Unternehmen der Schwarz Gruppe, inGeschäftsfelder zu investieren, die unsere Gesellschaft und unser Leben auflange Sicht beeinflussen", erläutert Gerd Chrzanowski, Komplementär der SchwarzGruppe. "Wir investieren jährlich circa 8 Milliarden Euro in strategischeProjekte und zukunftsweisende Geschäftsfelder. Zu diesen zählen auch dieDigitalisierung und IT. Durch die Ausgründung einer eigenen IT- undDigitalsparte können wir künftig noch schneller skalieren und uns optimal amMarkt platzieren."Souveräne, verlässliche IT und nachhaltige DigitalisierungDie Souveränität steht bei der Digitalisierung für die Unternehmen der SchwarzGruppe im Mittelpunkt. Um möglichst unabhängig von außereuropäischen Anbieternzu sein, haben die Unternehmen der Schwarz Gruppe beschlossen, dieses Kernthemaselbst zu entwickeln und voranzutreiben."Mit der Stärke des größten Händlers Europas im Rücken bauen wir selbstsouveräne, verlässliche und vertrauensvolle IT-Lösungen und digitale Services",erklärt Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits. "Dabei ist unserAlleinstellungsmerkmal, dass wir selbst unser kritischster Kunde sind: Nur wennIT-Lösungen für unsere eigene umfangreiche und komplexe IT-Infrastruktur stabilfunktionieren und einen echten Mehrwert schaffen, bieten wir sie extern an -beispielsweise unsere STACKIT Cloud oder das Cyber Sicherheitsangebot von XMCyber.""Die Bedeutung digitaler Lösungen hat im vergangenen Jahrzehnt enorm zugenommen.