Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kommentierte die Entscheidung so: "Während andere noch über Tempo reden, machen wir: Berlin und Brandenburg haben heute gemeinsam im Bundesrat dafür gesorgt, dass Deutschland den Schienenbau-Turbo einlegt", teilte er auf X (vormals Twitter) mit. "Ein guter Tag für mehr Schiene und Klimaschutz! So geht Deutschlandpakt."

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat will den Ausbau der Bahnstrecken in Deutschland beschleunigen. Die Länderkammer stimmte am Freitag in Berlin dafür, im Bundestag einen Gesetzentwurf der Länder Brandenburg, Berlin und Sachsen einzubringen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: "Deutschland braucht Tempo auf der Schiene, Deutschland braucht Tempo für die Schiene." Die Planung und der Ausbau von Schienenverbindungen und Bahnstrecken müsse deutlich beschleunigt werden.

