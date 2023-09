Die Batterien von Gotion High-Tech sind ab sofort „Made in Germany"

Das erste Batterieprodukt der deutschen Produktionsbasis von Gotion rollte offiziell vom Band und wurde damit offiziell „Made in Germany ".

". Stephan Weil , Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, und andere chinesische und deutsche hochrangige Vertreter nahmen an der Veranstaltung teil.

, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, und andere chinesische und deutsche hochrangige Vertreter nahmen an der Veranstaltung teil. Im gleichen Zeitraum wurden Kooperationsvereinbarungen mit BASF China, ABB, Ebusco, Ficosa und anderen international bekannten Unternehmen unterzeichnet.

GÖTTINGEN, Deutschland , 29. September 2023 /PRNewswire/ -- Am Morgen des 16. September wurde in Göttingen, einer berühmten Universitätsstadt in Mitteldeutschland, das erste vor Ort produzierte Batterieprodukt offiziell vom Band gerollt. Dies ist ein Meilenstein für die erste europäische Batterieproduktions- und -betriebsbasis von Gotion High-tech seit der offiziellen Gründung von Gotion Deutschland im vergangenen Jahr. Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Cong Wu, Generalkonsul von China in Hamburg, und andere Vetreter waren anwesend. Am selben Tag unterzeichnete Gotion auch Kooperationsvereinbarungen mit BASF, ABB, Ebusco, Ficosa und anderen international bekannten Unternehmen.

Drückten die anwesenden Gäste gemeinsam auf den Startknopf, woraufhin die erste automatisierte Produktionslinie für Batteriepacks in der deutschen Produktionsbasis von Gotion High-Tech offiziell in Betrieb genommen wurde. Als der AGV, ein fahrerloser Transportwagen, das erste Batteriepack langsam vom Testfeld zu den Ehrengästen beförderte, brach das Publikum in Beifallsstürme aus. „I'm very lucky, it's a very good moment in my life. (Ich bin sehr glücklich, es ist ein wunderbarer Moment in meinem Leben.)" Der Mitarbeiter Andreas aus dem Göttinger Werk, der ein Batteriepack signierte, konnte seine Begeisterung nicht verbergen, und wie ihm ging es mehr als 200 anderen deutschen Arbeitern im Göttinger Werk von Gotion Deutschland. Die offizielle Eröffnung und Inbetriebnahme der Produktionslinie für Batteriepacks beweist, dass Gotion die Produktion und Lieferung in Europa bereits lokalisiert hat. Gotion-Batterie hat den Schritt von „Made in Germany (Hergestellt in Deutschland)" offiziell eröffnet.