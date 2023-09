CHERSON (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen sind im südukrainischen Gebiet Cherson offiziellen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere fünf Bewohner seien durch den heftigen Beschuss am Vortag verletzt worden, teilte Militärgouverneur Olexander Prokudin am Freitagmorgen auf Telegram mit. Innerhalb von 24 Stunden habe Russlands Armee die Region insgesamt 96 Mal attackiert, fügte er hinzu. Alleine auf die von Kiew kontrollierte gleichnamige Gebietshauptstadt Cherson seien dabei 45 Granaten abgefeuert worden.

Auch am Freitagmorgen wurden laut ukrainischen Behördenangaben in der Stadt Cherson zwei Menschen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Schon in den vergangenen Tagen hatte es immer wieder heftigen Beschuss und zivile Opfer gegeben.

Russland führt seit mehr als 19 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Cherson gehört dabei zu den Regionen, die besonders schwer von den Kampfhandlungen betroffen sind. Zwar gelang es der ukrainischen Armee Ende vergangenen Jahres, einen Teil des Gebiets zu befreien - darunter auch die Gebietshauptstadt. Der Süden jedoch ist weiter von russischen Truppen besetzt. Zudem hat Moskau die Region völkerrechtswidrig annektiert./haw/DP/men