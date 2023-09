DVT-Award an Werner Schwarz verliehen

Kiel/Bonn (ots) - Langjährige ehrenamtliche Funktionen und Zusammenarbeit

gewürdigt



Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) verleiht den diesjährigen DVT-Award

an Werner Schwarz, Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und

Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein. Bei der Ehrung in Kiel würdigte

DVT-Präsident Cord Schiplage den langjährigen Einsatz des gebürtigen Bad

Oldesloers in unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen und den offenen

Austausch mit der Futtermittelbranche.



"Die Jury aus Vertretern des Verbandes ehrt damit Werner Schwarz' langjähriges

Bemühen, Verständnis für die verschiedenen Ansichten zu vermitteln und Brücken

zu bauen. Davon profitiert auch die Futtermittelwirtschaft als wichtiges

Bindeglied zwischen pflanzlicher und tierischer Produktion, der sich Werner

Schwarz mit dem ganzheitlichen Denkansatz gleichermaßen verbunden fühlt", sagte

Cord Schiplage im Rahmen der Verleihung. "Neben seinen ehrenamtlichen Funktionen

beim Deutschen Bauernverband und in der Landwirtschaft, aber auch in seiner

jetzigen Rolle als Minister in Schleswig-Holstein war die Mitwirkung in der

Zukunftskommission Landwirtschaft ein weiterer ausschlaggebender Grund", so der

DVT-Präsident weiter. Über Parteigrenzen hinweg schätze man die

Verhandlungsfähigkeit und die immer wieder notwendige Besonnenheit von Werner

Schwarz, sagte Schiplage.