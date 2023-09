Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - http://www.yabeo.de , der Frühphaseninvestor aus München hat mit"Emerging Tech" neu eine Investment-Plattform in der Gruppe, die sichbranchenübergreifend auf Zukunftsthemen rund um Künstliche Intelligenz (KI),Blockchain, Cybersecurity und Cloud Computing fokussiert. Der neue "EmergingTech Fund" hat initiale Pre-Seed- und Seed-Finanzierungen bis zu 500.000 Europro Start-up im Blick. Er ist als Closed End Fund (CEF) konzipiert. Nebendirekten Eigenkapital-Investments, können Investoren auch in handelbare unddepotfähige Token investieren. Die Zielgröße des Fonds liegt bei 50 MillionenEuro. Mit Heinrich Zetlmayer stößt ein erfahrener Investor mit einemausgewiesenen Track Record als General Partner zum yabeo-Team. Das Team umHeinrich Zetlmayer verfügt über eine Portfolio-Manager-Lizenz in der Schweiz undoperiert mit dem Emerging Tech Fund in Zürich und Singapur. Die bestehenden, vonHeinrich Zetlmayer und Team unter dem Namen Blockchain Valley Venturesgetätigten Investments, werden in den neuen Fonds eingebracht."Mit Heinrich Zetlmayer und seinem Team haben wir führendes Know-how in denZukunftsbereichen KI, Blockchain und Cybersecurity hinzu gewonnen. yabeo'Emerging Tech' wird über alle Industrien hinweg investieren. Damit haben wirdie Expansion von yabeo planmäßig fortgesetzt. Neben HealthTech und FinTech imyabeo Venture Tech Fund, sowie ClimateTech und Social Impact im yabeo ImpactFund haben wir mit dem Emerging Tech Fund nun alle künftigen Wachstumsbereicheim Portfolio, die Gesellschaft und Wirtschaft in den kommenden Jahrzehntenmassiv beeinflussen werden", erklärt Matthias Sohler, Gründer und GeneralPartner von yabeo.Eine Neuerung gibt es in der Fondsstruktur: Emerging Tech ist erstmals bei yabeoals Closed End Fund (CEF) aufgesetzt. Die bisherigen Fonds (yabeo Venture Techund yabeo Impact) von yabeo sind als "Evergreen"-Fonds strukturiert. EmergingTech bringt bereits mehr als zehn Portfoliounternehmen mit einem AuM (Assetsunder Management) von rund 50 Millionen US-Dollar ein. Gerrit Seidel, GeneralPartner und Managing Director von yabeo, erklärt: "Es ist davon auszugehen, dassdie Emerging Tech-Themen branchenübergreifend Produktivitäts- undInnovationssprünge um bis zu Faktor zehn bewirken werden. Mit dem Closed EndEmerging Tech Fonds bieten wir damit nun alle wichtigen Investment-Produktartenan, auf die Family Offices und institutionelle Investoren weltweit imAlternative Asset Bereich setzen, um an den Wachstumsthemen der Zukunft zu