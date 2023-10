Neu 70 Mio. $ Investition in den Uransektor! Riesiges Potential plus Dividende!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Übergang von fossilen Brennstoffen zu mehr grüner Energie kann nicht ohne Atomkraft bewerkstelligt werden. Dies haben viele Länder, die neue Atomkraftwerke planen und bauen, erkannt.

Eine Initiative, die Net Zero Nuclear-Initiative, setzt sich für eine globale Zusammenarbeit zwischen der Industrie und Führungskräften ein. Denn die weltweite Atomkapazität soll bis zum Jahr 2050 verdreifacht werden. Diese Initiative wurde in London gestartet, und zwar im Vorfeld der COP 28 (UN-Klimakonferenz in Dubai, 30.11. bis 12.12.2023). Ziel ist es die Kernkraft als grüne Energiequelle anzuerkennen und um mit der angestrebten Verdreifachung der Atomenergie den Übergang zu kohlenstoffarmen Energiesystemen zu beschleunigen. Denn nur mit mehr und weiteren Nukleartechnologien wird es möglich sein bis 2050 eine CO2-Neutralität zu erreichen. Es geht um saubere Energie und um Energiesicherheit.

Die Welt befindet sich mitten in einer Energiekrise und beispiellosen Wetterextremen im Zusammenhang mit dem Klimawandel muss der Kampf angesagt werden. Anleger, die auf die einzige kohlenstoffarme und klimaresistente Energiequelle setzen möchten, können sich mit den Gesellschaften beschäftigen, die das nötige Uran besitzen oder als Finanzier des Uransektors unterwegs sind.

Denn viele Explorationsunternehmen haben durch das schwierige Marktumfeld (gestiegene Zinsen) und die schlechte Stimmung, Probleme genügend Kapital zu beschaffen, um ihre Projekte von der Explorationsphase bis hin zur Produktionsphase zu transformieren.

Daher richten wir heute wieder unseren Fokus auf ein ganz besonderes Unternehmen. Denn auch bei widrigen Bedingungen, guten Unternehmen stets zur Stelle, ist der Finanzierungsspezialist Queen’s Road Capital (WKN: A2PZYY).

Queen's Road Capital: Neue Investition von 70 Millionen US$ in NexGen Energy

Queen’s Road Capital (WKN: A2PZYY) vergab eine Wandelanleihe in Höhe von 70 Millionen Dollar an NexGen Energy. Die neue Wandelanleihe an NexGen ist die größte Einzelinvestition des Unternehmens und trägt zum Unternehmenswachstum von Queen's Road Capital bei.

Weitere Informationen und Einzelheiten zum Unternehmen finden Sie unter https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-inv ... oder https://www.wallstreet-online.de/aktien/queen-s-road-capital-investmen ....

Fazit:

Queen’s Road Capital (WKN: A2PZYY) ist anders als viele bekannte Unternehmen und das macht diese Firma so einzigartig! Mit Pfiff, Expertise und tollem Geschäftsmodell wird es dieses Unternehmen noch weit bringen.

Queen's Road verfügt nun über ein Portfolio von Wandelanleihen im Wert von fast 150 Mio. $ mit jährlichen Zinserträgen von etwa 13,4 Mio. $. Die Analysten von Eight Capital geben eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,50 CAD. Das wäre beim derzeitigen Kurs von 0,70 CAD ein Kursaufwertungspotential von ca. 115%!

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

