FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro setzt seinen moderaten Erholungskurs fort. Am Freitagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0610 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als in der Nacht. Zur Wochenmitte war der Kurs bis auf 1,0488 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Seither geht es bergauf. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0539 Dollar festgesetzt.

Am Markt wurden die Kursgewinne vor allem mit dem abwertenden Dollar erklärt. Die bessere Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte die Nachfrage nach der US-Währung. Der Dollar wird von Anlegern als Zufluchtsort angesehen im Fall einer schlechten Marktstimmung. Bessert sich die Stimmung, fällt in der Regel der Dollarkurs - und andere Währungen profitieren.