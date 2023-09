FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag bis zum Mittag im Kurs deutlich gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future erhöhte sich um 0,54 Prozent auf 128,34 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,85 Prozent. Sie bewegte sich damit unter dem am Vortag markierten 12-Jahres-Hoch von 2,98 Prozent.

Getrieben wird die Entwicklung an den Kapitalmärkten nach wie vor von der Geldpolitik. Im Wochenverlauf hatten Äußerungen mehrerer Notenbanker auf die Möglichkeit zusätzlicher Zinsanhebungen hingedeutet, was die Kapitalmarktzinsen deutlich steigen ließ. Jüngste Bemerkungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed haben der Rally aber etwas den Wind aus den Segeln genommen. So sagte der regionale Fed-Chef aus Richmond, Thomas Barkin, es sei gegenwärtig zu früh für die Einschätzung, ob eine weitere Straffung erforderlich sei.